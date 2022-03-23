Дортмундская «Боруссия» собирается продлить контракт с Даудом

Дортмундская «Боруссия» собирается продлить контракт с полузащитником Махмудом Даудом, сообщает Sport1.

В этом сезоне Дауд провел в Бундеслиге 20 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. После того, как стало известно, что Аксель Витсель покинет клуб летом, руководство «Боруссии» решило предложить Дауду новый контракт.

Текущее соглашение, по которому Дауд получает 65 тысяч евро в неделю, истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что футболистом интересует «Ньюкасл».

Трансферная стоимость футболиста, по информации портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.