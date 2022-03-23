«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» интересуются полузащитником «Халл Сити».

Полузащитник «Халл Сити» Кин Льюис-Поттер попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», сообщает Daily Mail.

Сообщается, что футболист в январе был близок к переходу в «Брентфорд» за 12 миллионов фунтов стерлингов. Теперь два лондонских клуба поборются за него в летнее трансферное окно.

21-летний вингер является членом сборной Англии до 21 года. В этом сезоне за «Халл» он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Тренер «Халла» Крейг Фэган хорошо отзывается об игре Льюиса-Поттера, сказав The Athletic, что он играет «на уровне Эдена Азара».