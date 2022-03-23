Тен Хаг готов к работе в Англии

Стали известны подробности встречи главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед».

Во время встречи тен Хаг хотел услышать о бюджете «красных дьяволов» и планах руководства на будущее. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, голландец улучшил свой английский и теперь чувствует, что скоро будет готов приступить к работе в АПЛ.

Напомним, что 52-летний специалист является главным претендентом на место нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Нынешний руководитель Ральф Рангник покинет свой пост в конце сезона.