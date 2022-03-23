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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинелли – об Артете: «Он завоюет много титулов и займёт место в истории футбола»

23 Марта 2022 • 11:22 Комментировать

Вингер «Арсенала» Габриэль Мартинелли рассказал о работе с главным тренером Микелем Артетой и о планах «Арсенала на сезон.

«Артета поддержал меня, когда я получил травму. Он уже великий тренер, который работает, понимая, что такое современный футбол, и даёт нам отличные советы.

Он также хороший человек, всегда хорошо относится к людям. Я чувствую, что Артета станет одним из тех тренеров, которые запомнятся на всю жизнь. Он завоюет много титулов и займёт место в истории футбола.

«Арсенал» всегда участвует в соревнованиях с мыслью о завоевании титулов. В течение нескольких сезонов нам не удавалось достичь этой цели, но теперь всё по-другому.

У нас есть шанс попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, и мы боремся за это. Это главная цель для клуба. Мы должны это сделать.

«Арсенал» омолодил состав. Мы, молодёжь, добились успеха и будем продолжать в том же духе. Мы на правильном пути», — приводит слова Мартинелли Daily Mail.

20-летний бразилец провёл в текущем сезоне 26 матчей за «Арсенал», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает четвёртую строчку в АПЛ, имея в своём активе 54 очка после 28 матчей. У идущего на третьем месте «Челси» на пять баллов больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Мартинелли
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