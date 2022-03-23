Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ

Легенды «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» Уэйн Руни и Патрик Виейра вошли в Зал славы Премьер-лиги и составили компанию таким футболистам, как Бекхэм, Джеррард, Ширер и Анри.

«Для меня большая честь быть в Зале славы Премьер-лиги вместе с невероятной группой игроков», — сказал 36-летний экс-футболист «Юнайтед», забивший 208 голов в АПЛ.

Он также вспомнил моменты из своей карьеры.

«У меня так много блестящих воспоминаний о годах, когда я играл за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», и я действительно горжусь тем, чего мы достигли. Войти в Зал славы лично для меня очень важно, и я благодарен за признание», - сказал Руни.

Патрик Виейра также выразил благодарность за признание своих достижений.

«Быть с лучшими игроками Премьер-лиги, лучшей лиги мира, — это больше, чем мечты. То, что мое имя рядом с этими игроками, заставляет меня гордиться и позволяет мне понять, насколько я был хорош», - сказал Виейра.