Мерсон: Пикфорд не должен быть первым номером сборной

Бывший футболист сборной Англии Пол Мерсон заявил, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд не должен быть первым вратарем сборной.

Мерсон считает, что «Эвертон» имеет большие шансы вылететь из АПЛ в этом сезоне, и недавно заявил, что вратарю из Чемпионшипа будет трудно оставаться в сборной «номером один».

«Что касается вратаря сборной Англии на чемпионате мира, многое зависит от того, что произойдет между этим моментом и концом сезона. Если «Эвертон» вылетит в Чемпионшип, Джордану Пикфорду будет трудно сохранить свою позицию № 1 в сборной Англии», - заявил Мерсон.