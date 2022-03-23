Игрок «Вест Хэма» может стать одним из самых дорогих футболистов в мире

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может стать одним из самых дорогих футболистов в мире. Лондонский клуб установил на игрока ценник в €180 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на игрока претендует «Манчестер Юнайтед», который давно следит за англичанином и видит в нём замену Полю Погба, который, вероятно, покинет летом Манчестер. «Красные дьяволы» надеются, что цена на Райса упадёт, так как других претендентов на него нет.

Действующий контракт игрока сборной Англии рассчитан до лета 2024 года и у клуба есть возможность продлить его на год. Однако в «Вест Хэме» решил продать своего лучшего футболиста пока за него можно выручить большие деньги.

В текущем сезоне 23-летний опорник провёл за клуб 38 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Цена игрока на Transfermarkt составляет €75 млн.