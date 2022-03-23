Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Вест Хэма» может стать одним из самых дорогих футболистов в мире

23 Марта 2022 • 10:58 Комментировать

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может стать одним из самых дорогих футболистов в мире. Лондонский клуб установил на игрока ценник в €180 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на игрока претендует «Манчестер Юнайтед», который давно следит за англичанином и видит в нём замену Полю Погба, который, вероятно, покинет летом Манчестер. «Красные дьяволы» надеются, что цена на Райса упадёт, так как других претендентов на него нет.

Действующий контракт игрока сборной Англии рассчитан до лета 2024 года и у клуба есть возможность продлить его на год. Однако в «Вест Хэме» решил продать своего лучшего футболиста пока за него можно выручить большие деньги.  

В текущем сезоне 23-летний опорник провёл за клуб 38 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Цена игрока на Transfermarkt составляет €75 млн.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
11:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг готов к работе в Англии
11:22 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли – об Артете: «Он завоюет много титулов и займёт место в истории футбола»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ
11:05 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Пикфорд не должен быть первым номером сборной
10:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Вест Хэма» может стать одним из самых дорогих футболистов в мире
10:57 · Англия. Премьер-лига
Майк Дин заканчивает с судейством, но все еще будет работать на ВАР
10:49 · Англия. Премьер-лига
Дом Погба ограблен, похищена медаль чемпиона мира
10:20 · Англия. Премьер-лига
Переход Кэша в «Атлетико» под вопросом, «Астон Вилла» готовит новый контракт
10:06 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович: У Эланги большое будущее и 20 лет успешной карьеры
09:59 · Англия. Премьер-лига
Погба: Были моменты, когда я был в депрессии, но об этом не принято говорить
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» собирается выкупить Кулушевски
09:49 · Англия. Премьер-лига
Дефо собирается закончить карьеру
09:40 · Англия. Премьер-лига
Погба – о переходе в «ПСЖ»: «Почему бы и нет?»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Лукаку сообщил игрокам «Челси», что летом покинет команду
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» ждет предложений по Масуаку
Все новости
Рекомендуем