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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Майк Дин заканчивает с судейством, но все еще будет работать на ВАР

23 Марта 2022 • 10:57 Комментировать

Арбитр АПЛ Майк Дин закончит с карьерой судьи в поле по окончании сезона, но, по всей видимости, продолжит работать помощником главного арбитра на системе ВАР.

Майк Дин судил матчи Премьер-лиги с 2000 года и провел 553 игры, показав при этом 114 красных карточек.

Арбитр является рекордсменом Премьер-лиги по числу желтых карточек (2026) и назначенных пенальти (184).

Сообщается, что он ведет переговоры с официальными лицами матчей (PGMOL) о переходе на должность постоянного видеопомощника с начала следующего сезона — следуя по стопам Ли Мэйсона, который сделал то же самое годом ранее.

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