Дом Погба ограблен, похищена медаль чемпиона мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба сообщил, что злоумышленники ограбили его дом и похитили золотую медаль чемпионата мира.

Происшествие произошло в прошлый вторник во время матча «Юнайтед» с «Атлетико», а его дети находились на попечении няни.

Погба сказал в интервью L’Equipe: «Были украдены также драгоценности моей матери. Больше всего меня напугало то, что во время этого инцидента двое моих детей были дома с няней».

Сообщается, что во время происшествия няня заперлась с детьми в комнате и не выходила, пока злоумышленники не покинули дом футболиста.