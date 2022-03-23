Ибрагимович: У Эланги большое будущее и 20 лет успешной карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал журналистам о перспективах полузащитника сборной Швеции Энтони Эланги.

«Эланга большой талант, мы гордимся и счастливы, что он родом из Швеции», — сказал Ибрагимович в интервью SVT Sport. «У него все будущее впереди, и если он будет продолжать в том же духе, все будет хорошо. Это борьба, никогда не быть довольным собой, стремиться к большему. Насколько он сможет развиваться, зависит от него».

Форвард-ветеран добавил, что Эланга только недавно встал на путь, который ведет к успеху, и предрек долгую карьеру звезде сборной Швеции.