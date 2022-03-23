Погба: Были моменты, когда я был в депрессии, но об этом не принято говорить

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал журналистам о своих переживаниях по ходу карьеры.

«В моей карьере у меня была депрессия, но об этом как-то не принято говорить», - сказал Погба в интервью Le Figaro.

Полузащитник «Юнайтед» признался, что боролся с депрессией на протяжении всей своей карьеры, заявив, что временами из-за этого ему хотелось изолировать себя.

«Иногда вы не чувствуете, что существуете. Хотите изолироваться, остаться в одиночестве – это безошибочные признаки депрессии», - сказал Погба.

Полузащитник присоединился к растущему числу звезд, которые в последнее время стали рассказывать о своем внутреннем состоянии, например, как это делали Маркус Рэшфорд или Неймар.