«Тоттенхэм» собирается выкупить Кулушевски

Руководство лондонского «Тоттенхэма» собирается выкупить у туринского «Ювентуса» шведского полузащитника Деяна Кулушевски.

По информации The Guardian, лондонская команда может выкупить 21-летнего шведского футболиста как этим летом, так и следующим. «Шпоры» очень довольны игрой Кулушевски, который быстро вписался в команду, так что опция выкупа, скорее всего, будет активирована уже в это летнее межсезонье. За шведа «Тоттенхэм» заплатит около 30 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Деян Кулушевски провёл в АПЛ девять матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре ассиста.