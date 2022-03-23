Дефо собирается закончить карьеру

Бывший игрок сборной Англии Джермейн Дефо собирается повесить бутсы на гвоздь, сообщает источник, близкий к футболисту.

В настоящий момент 39-летний нападающий играет за «Сандерленд». Контракт футболиста с клубом заканчивается в конце сезона. Источник, близкий к Дефо, сказал: «Он готов поставить точку в своей замечательной карьере».

За сборную Англии Дефо провел более 50 матчей и забил 20 голов. Он занимает 9-ю строчку в списке бомбардиров АПЛ.

В 362 матчах за «Тоттенхэм» Дефо забил 143 гола и отдал 32 результативные передачи.