Погба – о переходе в «ПСЖ»: «Почему бы и нет?»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мыслями о своём возможном переходе в «ПСЖ».

«Почему бы и нет? Всегда приятно играть со своими товарищами по команде в национальной команде и клубе», — передаёт слова Погба журналист Адриен Греньер со ссылкой на Le Figaro.

Действующий контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл за «красных дьяволов» 23 матча, в которых забил один гол и отдал девять голевых передач.