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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку сообщил игрокам «Челси», что летом покинет команду

23 Марта 2022 • 09:35 Комментировать

Звёздный бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку всё же собирается летом покинуть лондонскую команду.

Как сообщает авторитетное издание As, 28-летний бельгийский футболист уже сообщил своим одноклубникам о том, что летом собирается покинуть лондонский клуб. С некоторыми игроками Лукаку даже попрощался. Ромелу хотел бы вернуться обратно в миланский «Интер», из которого прошлым летом он как раз и перебрался в «Челси».

В этом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 19 матчей и отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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