Лукаку сообщил игрокам «Челси», что летом покинет команду

Звёздный бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку всё же собирается летом покинуть лондонскую команду.

Как сообщает авторитетное издание As, 28-летний бельгийский футболист уже сообщил своим одноклубникам о том, что летом собирается покинуть лондонский клуб. С некоторыми игроками Лукаку даже попрощался. Ромелу хотел бы вернуться обратно в миланский «Интер», из которого прошлым летом он как раз и перебрался в «Челси».

В этом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 19 матчей и отметился пятью забитыми мячами.