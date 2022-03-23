«Вест Хэм» ждет предложений по Масуаку

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес попытается продать этим летом защитника Артура Масуаку. 28-летний футболист редко попадал в основной состав в этом сезоне.

Подписанный из греческого «Олимпиакоса» в 2016 году за 6 миллионов фунтов стерлингов, Масуаку сыграл за «молотков» 127 раз.

«Вест Хэм» оценивает игрока сборной Конго, за которую Масуаку сыграл в 10 матчах, примерно в 5 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне защитник сыграл в АПЛ 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.