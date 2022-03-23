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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» может подписать голкипера «Арсенала»

23 Марта 2022 • 08:45 Комментировать

Боссы «Ньюкасла» хотят этим летом усилить позицию первого номера и подписать немецкого голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено.

По информации Daily Mail, «сороки» хотят подписать ещё одного вратаря в компанию к Мартину Дубравке. «Ньюкасл» активно интересуется 30-летним немецким вратарём «Арсенала» Берндом Лено, который хочет летом покинуть лондонскую команду. Стоит отметить, что в шорт-лист «сорок» также входят Кепа из «Челси» и Дин Хендерсон из «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Бернд Лено провёл в английском чемпионате всего лишь четыре матча, в одном из которых отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Бернд Лено
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