«Ньюкасл» может подписать голкипера «Арсенала»

Боссы «Ньюкасла» хотят этим летом усилить позицию первого номера и подписать немецкого голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено.

По информации Daily Mail, «сороки» хотят подписать ещё одного вратаря в компанию к Мартину Дубравке. «Ньюкасл» активно интересуется 30-летним немецким вратарём «Арсенала» Берндом Лено, который хочет летом покинуть лондонскую команду. Стоит отметить, что в шорт-лист «сорок» также входят Кепа из «Челси» и Дин Хендерсон из «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Бернд Лено провёл в английском чемпионате всего лишь четыре матча, в одном из которых отыграл на ноль.