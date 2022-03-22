Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку звонил руководству «Интера», он готов пойти на понижение зарплаты

22 Марта 2022 • 21:26 Комментировать

Итальянский журналист Фабрицио Биасин заявил о желании нападающего «Челси» Ромелу Лукаку вернуться в «Интер».

«Лукаку лично звонил руководству «Интера» и заявил о готовности вернуться, но вероятность этого события крайне мала. Ромелу готов пойти на понижение зарплаты, но у «Интера» нет денег, чтобы выкупить бельгийца. Ситуацию осложняет и то, что Ромелу интересен двум клубам английской Премьер-лиги, которые готовы инвестировать в нападающего», - сказал Биасин во время трансляции на Twitch.

28-летний бельгиец сыграл 34 матча за «Челси» в нынешнем сезоне, забил двенадцать голов и отдал две голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
21:26 · Англия. Премьер-лига
Лукаку звонил руководству «Интера», он готов пойти на понижение зарплаты
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался покупкой Абрахама
19:15 · Англия. Премьер-лига
Бент призвал «МЮ» назначить Томаса Тухеля на пост главного тренера
19:12 · Англия. Премьер-лига
Артета дал Обамеянгу хорошую характеристику при переходе в «Барселону»
18:41 · Англия. Премьер-лига
Ровно восемь лет назад «Челси» жестоко унизил «Арсенал» в 1000-м матче Арсена Венгера
17:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» планирует подписание футболиста «Боавишты»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Арсенал» займет четвертое место в АПЛ» 1
17:10 · Англия. Премьер-лига
Роналду зарабатывает больше всех в АПЛ
16:16 · Англия. Премьер-лига
Льорис: Под руководством Конте мы все идем в одном направлении
16:12 · Англия. Кубок Англии
Болельщики «Челси» смогут посетить полуфинал Кубка Англии, если Абрамович не получит прибыль от продажи билетов
15:57 · Англия. Премьер-лига
Абрамович заблокирует продажу «Челси» американцам
15:54 · Англия. Премьер-лига
Абрамович может запретить продажу «Челси» американским и британским компаниям 2
15:51 · Англия. Премьер-лига
Конте вошел в Зал славы Итальянской федерации футбола
15:38 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон не останется в «Лионе» и вернется в «Челси» 1
15:08 · Англия. Премьер-лига
Наби Кейта получил травму и не примет участие в матчах сборных
Все новости
Рекомендуем