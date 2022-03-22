Лукаку звонил руководству «Интера», он готов пойти на понижение зарплаты

Итальянский журналист Фабрицио Биасин заявил о желании нападающего «Челси» Ромелу Лукаку вернуться в «Интер».

«Лукаку лично звонил руководству «Интера» и заявил о готовности вернуться, но вероятность этого события крайне мала. Ромелу готов пойти на понижение зарплаты, но у «Интера» нет денег, чтобы выкупить бельгийца. Ситуацию осложняет и то, что Ромелу интересен двум клубам английской Премьер-лиги, которые готовы инвестировать в нападающего», - сказал Биасин во время трансляции на Twitch.

28-летний бельгиец сыграл 34 матча за «Челси» в нынешнем сезоне, забил двенадцать голов и отдал две голевые передачи.