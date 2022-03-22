Бент призвал «МЮ» назначить Томаса Тухеля на пост главного тренера

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент призвал руководителей «Манчестер Юнайтед» сменить менеджера и назначить Томаса Тухеля.

Немецкий специалист работает в «Челси» и не планирует уходить, но СМИ все чаще отправляют его в Манчестер.

«Если сравнивать Тухеля с Почеттино либо тен Хагом, это совсем разный уровень. «ПСЖ» Тухеля вышел в финал Лиги чемпионов, а после он сумел выиграть этот турнир с «Челси». Тухель — настоящий профессионал.

Если бы у «МЮ» был хотя бы минимальный шанс назначения этого тренера, я бы обязательном этим воспользовался. Необходимо сделать все возможное и невозможное, дабы переманить такого профессионала».