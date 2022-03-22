«Манчестер Сити» планирует подписание футболиста «Боавишты»

Менеджмент «Манчестер Сити» продолжает работу на трансферном рынке. «Горожане» интересуются талантом из португальской «Боавишты».

Издание O Jogo сообщает, что англичане связались с представителями «Боавишты» относительно трансфера Джексона Поросо. «Сити» готов оформить переход будущим летом. 21-летний футболист интересует лично Хосепа Гвардиолу, но не является приоритетом. Переход будет оформлен исключительно на перспективу.

В текущем розыгрыше Поросо сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боавишту».

Контракт с эквадорцем действует до лета 2025 года.