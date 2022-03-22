Гари Невилл: «Арсенал» займет четвертое место в АПЛ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал свое мнение относительно готовности лондонского «Арсенала».

«Я неоднократно говорил о том, что нельзя полностью быть уверенным в готовности «Арсенала». В матчах «канониры» ничего не показали. На данный момент Артета и футболисты испытывают огромное давление, ибо ожидания болельщиков невероятные. Каждый мечтает, чтобы «Арсенал» закончил в первой четверке. Фанаты хотят видеть клуб в Лиге чемпионов. Вперед встречи с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». Думаю, «Арсенал» выиграет конкуренцию. Они должны доказать свое право на ЛЧ».