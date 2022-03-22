Льорис: Под руководством Конте мы все идем в одном направлении

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Антонио Конте.

«Результат — это самое важное в футболе, и я считаю, что под руководством Антонио Конте и его штаба мы что-то строим, есть путь и направление, которым мы хотим следовать. После четырех месяцев совместной работы мы начинаем хорошо узнавать друг друга, и мы видим улучшения», — сказал Льорис.

Он добавил, что впереди в чемпионате Англии 9 игр и команде нужно провести их с полной самоотдачей.

«Я думаю, что после международного перерыва, полные энергии, нам нужно снова идти вперед», - сказал голкипер «Тоттенхэма».