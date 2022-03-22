Абрамович заблокирует продажу «Челси» американцам

Владелец «Челси» Роман Абрамович имеет возможность заблокировать продажу своего клуба американским либо британским инвесторам.

Издание Daily Mail сообщает о том, что владелец имеет полное право наложить вето на продажу ряду представителям стран, которые наложили на него санкции.

Не так давно Абрамович получил предложение о покупке клуба со стороны саудовского консорциума. За «Челси» предложили 2.66 млрд фунтов стерлингов. На данный момент данное предложение является наиболее крупным, если сравнивать с вариантами из Америки либо Британии.

Тут же отметим, что правительство может наложить запрет на продажу клуба саудовцам. Покупка «Ньюкасла» создало огромную негативную волну в местном обществе, поэтому Абрамовичу придется пройти ряд законодательных сложностей.