Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте вошел в Зал славы Итальянской федерации футбола (FIGC) за свои достижения в качестве тренера сборной Италии.

FIGC уточняет, что Конте вошел в Зал славы благодаря своим результатам на тренерском поприще, хотя его можно было бы номинировать и как футболиста. Бывший полузащитник входил в состав команд, игравших в финалах чемпионата мира 1994 года и Евро-2000.

«Я считаю, что эта награда касается двух моих карьер — тренера и футболиста», — сказал Конте официальному сайту FIGC.