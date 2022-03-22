Эмерсон не останется в «Лионе» и вернется в «Челси»

Защитник «Лиона» Эмерсон Плмьери покинет «Лион» по окончании сезона и вернется в «Челси», сообщает Foot Mercato.

Нынешний сезон футболист на правах аренды провел в Лиге 1, сыграв 23 матча, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. «Лион» хотел оставить игрока у себя на следующий сезон, но финансовое положение клуба не позволяет осуществить трансфер футболиста.

Также утверждается, что Эмерсон сам хочет покинуть «Лион» и вернуться в «Челси» в конце сезона.

«Лион» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, и Эмерсон не хочет оставаться в клубе, который может не сыграть в еврокубках в следующем сезоне.