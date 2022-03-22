«Манчестер Юнайтед» интересуется Орельеном Чуамени

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Монако» Орельеном Чуамени, сообщает испанская Marca.

Футболист рассматривает переход в клуб АПЛ, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала», говорится в сообщении.

Кроме этого, игроком также интересуется «Ливерпуль».

В этом сезоне Чуамени в составе «Монако» провел 27 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Трансферная стоимость 22-летнего футболиста, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что французский клуб не собирается отпускать игрока менее чем за 50 миллионов евро.