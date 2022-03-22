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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» интересуется вратарём «Данди Юнайтед»

22 Марта 2022 • 13:53 Комментировать

Голкипер «Данди Юнайтед» Бенджамин Зигрист попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

Контракт вратаря с шотландским клубом заканчивается этим летом и манчестерский клуб видит в нем замену Дину Хендерсону, который в межсезонье, скорее всего, покинет клуб. В этом сезоне Зигргист провел 27 матчей в высшем дивизионе Шотландии, пропустив 31 гол.

Также «Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем из клуба Чемпионшипа «Вест Бромчич» Сэмом Джонстоном, контракт которого также истекает этим летом. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт недавно добавил Джонстона в список игроков на ближайшие товарищеские матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Данди Юнайтед Вест Бромвич Дин Хендерсон
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