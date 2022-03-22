«Бавария» потеряла интерес к Рафинье, главным претендентом становится «Барселона»

«Барселона» стала главным претендентом на приобретение нападающего «Лидса» Рафиньи, после того как «Бавария» потеряла интерес к нему, сообщает Mundo Deportivo.

Мюнхенский клуб продвинулся в переговорах по новому контракту для Кингсли Комана.

Контракт 25-летнего Рафиньи с «Лидсом» заканчивается в июне 2024 года, а сумма отступных составляет 75 миллионов евро. Поскольку ситуация с контрактом Усмана Дембеле все еще висит в воздухе, возможно, каталонский клуб выделит ресурсы, чтобы переманить Рафинью на свою сторону, говорится в сообщении.

В настоящее время «Лидс» борется за выживание в Премьер-лиге, но под руководством нового менеджера Джесси Марша делает успехи в том, чтобы остаться в АПЛ. Однако, если они все же покинут АПЛ, сумма отступных за Рафинью упадет до 25 миллионов евро.