«Арсенал» хочет заполучить Дибалу

Руководители лондонского «Арсенала» хотят летом попробовать заполучить звёздного аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу.

По информации Football Italia, представители лондонской команды уже связывались с агентами 28-летнего аргентинского футболиста, который этим летом станет свободным агентом. Напомним, что в услугах Дибалы заинтересованы многие европейские топ-клубы, среди которых «Интер», «Барселона» и мадридский «Атлетико».

В этом сезоне Пауло Дибала провёл в составе «Ювентуса» в итальянской лиге 21 встречу. Форвард отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.