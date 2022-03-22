«Ювентус» подумывает над приобретением Салаха

Сразу несколько источников сообщают, что «Ювентус» всерьез намерен переманить нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Контракт игрока сборной Египта истекает в 2023 году, а переговоры о продлении его пребывания на «Энфилде» пока ни к чему не привели. Газета Il Corriere della Sera и Calciomercato.com сообщают, что он является главной целью «Ювентуса», чтобы заменить Дибалу в следующем сезоне, даже если будет нелегко убедить «Ливерпуль» продать свою звезду летом.

Финансовые запросы Салаха также рассматриваются как препятствие для сделки, учитывая, что бывшая звезда «Ромы» хочет более высокую зарплату, чем нынешние 12 миллионов евро за сезон.

Клуб Серии А будет искать вингера или нового высококлассного центрального полузащитника, который заменит Дибалу. Такие игроки, как Жоржиньо, Сергей Милинкович-Савич и Поль Погба, также являются возможными целями для замены аргентинца в следующем сезоне.