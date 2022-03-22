Чемпионка британских боёв без правил Молли МакКэнн собирается по-мужски поговорить с игроками «Эвертона»

Звезда UFC и фанатка «Эвертона» Молли Макканн хочет поговорить с игроками перед их следующей игрой. Разговор будет идти о мотивации.

В четвертьфинале Кубка Англии «Эвертон» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:4, а в чемпионате Англии борется за выживание в АПЛ.

Заядлая фанатка "синих" обратилась в социальные сети, чтобы спросить у клуба, может ли она прийти и поговорить с игроками в течение следующей недели или двух, чтобы попытаться поднять им настроение.

МакКэнн задала вопрос прямо на официальном аккаунте «Эвертона»: «Могу ли я поговорить с игроками на этой неделе, пожалуйста? Или на следующей?»

Официального ответа от клуба пока не последовало.