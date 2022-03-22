Клопп оценил игру Луиса Диаса

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры колумбийского полузащитника Луиса Диаса.

Клопп сказал, что никто не ждал, что Луис так быстро адаптируется в мерсисайдской команде и сразу же начнёт так здорово играть. Немецкий специалист отметил, что когда он впервые увидел игру Диаса, то сразу понял, что он идеально подходит для «Ливерпуля».

Напомним, что Луис Диас перебрался в «Ливерпуль» этой зимой из «Порту». В этом сезоне колумбиец провёл в АПЛ шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами.