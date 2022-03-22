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Вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са получил вызов в сборную Португалии

22 Марта 2022 • 12:35 Комментировать

Вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са получил вызов в сборную Португалии вместо травмированного Антонии Лопеша. Голкипер не провел еще ни одного матча за национальную сборную.

В четверг, 24 марта, сборная Португалии сыграет стыковой матч с Турцией за выход на чемпионат мира.

Португальцы уже не досчитались нескольких игроков основного состава, включая Пепе, Рубена Невеша, Рубена Диаша, Ренату Сансеша и Нельсона Семеду.

В случае победы над турками, Португалия встретится в финале стыков с победителем пары Италия – Северная Македония.

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