Вратарь «Вулверхэмптона» Жозе Са получил вызов в сборную Португалии вместо травмированного Антонии Лопеша. Голкипер не провел еще ни одного матча за национальную сборную.

В четверг, 24 марта, сборная Португалии сыграет стыковой матч с Турцией за выход на чемпионат мира.

Португальцы уже не досчитались нескольких игроков основного состава, включая Пепе, Рубена Невеша, Рубена Диаша, Ренату Сансеша и Нельсона Семеду.

В случае победы над турками, Португалия встретится в финале стыков с победителем пары Италия – Северная Македония.