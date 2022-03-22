Дайер: Это мой лучший сезон в «Тоттенхэме»

Английский защитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер в разговоре с журналистами рассказал, что находится на пике своей формы.

Дайер сказал, что сейчас проводит чуть ли не лучший свой сезон в составе лондонской команды, ведь он наконец-то стабильно выступает на высоком уровне. Эрик отметил, что находится в прекрасной форме благодаря совместной работе с итальянским наставником «шпор» Антонио Конте.

Напомним, что в этом сезоне Эрик Дайер провёл в английском чемпионате 26 поединков, в которых получил лишь одну жёлтую карточку.