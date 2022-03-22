Рубен Невеш исключен из состава сборной Португалии из-за травмы

Португальский полузащитник выведен из состава сборной из-за травмы, которую он получил в матче АПЛ.

Невеш получил повреждение в матче «Вулверхэмптона» против «Лидса», который прошел в пятницу и закончился победой «Лидса» со счетом 3:2.

Пока досконально не известно, насколько серьезное повреждение он получил, но полузащитник абсолютно точно пропустит стыковые игры за выход на чемпионат мира.

В четверг, 24 марта, сборная Португалии встретится с Турцией. В случае победы, португальцы выйдут в финал, где их соперником будет победитель пара Италия – Северная Македония.