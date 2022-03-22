Гвардиола хочет, чтобы Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется на то, что опытный бразильский полузащитник Фернандиньо продлит контракт с «горожанами».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Гвардиола очень хочет, чтобы 36-летний бразильский футболист остался в манчестерской команде ещё на один сезон. Напомним, что действующее соглашение Фернандиньо с «горожанами» рассчитано до конца этого сезона. Пока бразилец ещё не принял решение по поводу продления контракта.

В этом сезоне Фернандиньо провёл в английском чемпионате 13 поединков, в которых забил один мяч и сделал один ассист.