Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщил главный тренер клуба Брендан Роджерс.

Ндиди повредил колено во время поражения «лисиц» от «Ренна» со счетом 2: 1 в Лиге конференций в прошедший четверг.

Первоначальный прогноз предполагал, что 25-летний полузащитник может вернуться в строй в середине апреля, но впоследствии Роджерс сообщил, что травма может быть серьезнее, чем предполагалось.

«Уилф не так хорош», — цитирует его слова LeicestershireLive. «Мы ждем второго обследования, но я не уверен, будет ли он играть до конца сезона. Это настоящий провал для нас».