Как футбольная аналитика и компьютерное моделирование помогает искать футболистов – пример Луиса Диаса

Представители компании ProZone рассказали журналистам, как компьютерные технологии и статистика помогли «Ливерпулю» найти Луиса Диаса.

Рамм Мильваганам основал ProZone в 1998 году, привнеся настоящие инновации в футбольную аналитику. Компания работала, в частности, с Майклом Эдвардсом, который теперь занимает место спортивного директора «Ливерпуля».

«Непосредственно перед тем, как Диас перешел в «Ливерпуль», наши модели предполагали, что игрок теоретически должен быстро адаптироваться, в основном из-за сходства стилей игры между «Ливерпулем» и «Порту», — сказал Sky Sports менеджер компании Энди Форрестер.

Моделирование показало, что Диас уверенно впишется в игру английского клуба.

«Мы смоделировали цифры, с которыми был связан «Ливерпуль», и Диас вышел явным победителем, у него была самая высокая прогнозируемая «химия» с командой. В частности, было предсказано, что он хорошо сыграет с Энди Робертсоном, Диого Жотой и Харви Эллиотом», - сказали в компании.