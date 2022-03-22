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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл раскритиковал Рангника за посещение крикета после вылета «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов

22 Марта 2022 • 11:00 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал наставника манкунианцев Ральфа Рангника за посещение матча по крикету после вылета «красных дьяволов» из Лиги чемпионов.

Невилл остался недоволен тем, что немецкий специалист после неудачного выступления манчестерской команды в Лиге чемпионов позволил себе посетить матч по крикету между Англией и Вест-Индией, проходивший в Барбадосе. Гари отметил, что раньше футболисты «Манчестер Юнайтед» не пошли бы в ресторан или куда-нибудь ещё даже после ничьей, а про досуг после вылета из еврокубков даже речи бы не шло.

Напомним, что подопечные Рангника по сумме двух матчей уступили мадридскому «Атлетико» и закончили своё выступление в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Гари Невилл Лига Чемпионов
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