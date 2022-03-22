Конте назван лучшим тренером в Италии

Экс-наставник «Интера» Антонио Конте назван лучшим тренером прошлого сезона по версии Ассоциации итальянских футболистов (AIC).

«Нерадзурри» завоевали свое первое за десять лет скудетто в прошлом сезоне, заняв первое место с 91 очками и выиграв 28 из 38 матчей в лиге. Они были на 12 очков впереди «Милана», занявшего второе место, и это был знаковый момент в итальянском футболе, который прервал десятилетнее доминирования «Ювентуса».

«Эта награда является завершением важного года, полного эмоций, который принес нам победу в чемпионате Италии с «Интером». Я хочу разделить эту награду с игроками, персоналом и всеми людьми, которые поддерживали нас в достижении этой престижной цели. Спасибо!», - написал Конте в своих соцсетях.