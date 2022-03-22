Саутгейт вызвал в сборную вратаря из Чемпионшипа

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заменил четырех травмированных игроков, в том числе вызвал вратаря из Чемпионшипа.

Голкипер «Вест Бромвича» Сэм Джонстон вызван в сборную, чтобы заменить травмированного вратаря «Арсенала» Аарона Ремсдейла.

Также вызов получил нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, который заменит травмированного Тэмми Абрахама.

Кроме того, Саутгейт решил впервые пригласить правого защитника «Кристал Пэлас» Тайрика Митчелла и защитника «Саутгемптона» Кайла Уокера-Питерса – вместо получивших повреждения Трента Александера-Арнольда и Риса Джеймса. Англичане проведут два товарищеских матча со сборными Швейцарии и Кот-д’Ивуара.