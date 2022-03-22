Фанаты «Ливерпуля» могут не попасть на полуфинал Кубка Англии в Лондон из-за отмены поездов

Профсоюз болельщиков «Ливерпуля» всерьез обеспокоен перспективой не добраться до «Уэмбли» на полуфинальный матч Кубка Англии.

Поезда, курсирующие напрямую из Ливерпуля или Манчестера в Лондон, не будут ходить на выходных перед полуфинальным матчем на «Уэмбли».

Avanti West Coast – компания, которая обслуживает северо-запад Англии - подтвердила, что отменила поезда в Лондон с 15 по 18 апреля из-за инженерных работ, которые запланированы в ряде мест. Полуфинальный матч должен состоятся 16 апреля.

Главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа спросили об этом на его послематчевой пресс-конференции после победы над «Ноттингем Форест» со счетом 1:0 в воскресенье.

«Как это возможно? Весь северо-запад отрезан от остальной Англии? Я не знаю, какие решения доступны, но я надеюсь, что кто-нибудь найдет их», - сказал немецкий специалист.