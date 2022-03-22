Правительство Великобритании осудило действия владельца «Манчестер Сити»

Правительство Великобритании осудило владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура за присоединение к лидерам Объединённых Арабских Эмиратов в принятии Башара Асада президентом Сирии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, правительство обвиняет ОАЭ в том, что визит Асада может подорвать шансы на мир в гражданской войне в Сирии.

Депутат Крис Брайант поднял вопрос о том, является ли Мансур подходящим человеком для владения футбольным клубом.

Напомним, ранее британское правительство применило санкции к владельцу «Челси» Роману Абрамовичу. По этой причине российскому бизнесмену пришлось выставить клуб на продажу. Сейчас идёт процесс выбора нового владельца, однако прибыль от этой сделки сам Абрамович получить не сможет.

После 29 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 70 очков. Также горожане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Англии.