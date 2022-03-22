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Ришарлисон – бразильским СМИ: Я в сборной не за красивые глазки

22 Марта 2022 • 09:46 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии в преддверии отборочный матчей к чемпионату мира ответил на критику бразильских СМИ.

Ришарлисон подчеркнуто заявил, что он находится в сборной чтобы приносить пользу, а не из-за своей внешности.

Ранее представители прессы обрушились с критикой на 24-летнего нападающего, обвинив его в недостаточной самоотдачи и плохой форме. Футболист потерял место в основе и не вызывался в сборную с прошлого лета.

«Нравится вам это или нет, но у меня уже есть опыт выступления за сборную. Я думаю, вы тоже должны иметь немного уважения, мы много работаем, мы работаем серьезно», - сказал Ришарлисон.

Он добавил, что для него крайне важно закрепиться в составе, несмотря на конкуренцию, и поехать со сборной на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Сборная Бразилии Ришарлисон
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