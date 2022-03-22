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По новому контракту зарплата Сака увеличится в четыре раза

22 Марта 2022 • 09:10 Комментировать (1)

«Арсенал» планирует продлить соглашение с полузащитником Букайо Сака, увеличив зарплату футболиста в четыре раза, сообщает The Sun.

20-летняя звезда сборной Англии в настоящее время получает базовую заработную плату всего в 30 000 фунтов стерлингов в неделю, что делает его одним из самых низкооплачиваемых игроков на «Эмирейтс».

Клуб готовится предложить ему новый еженедельный контракт на сумму около 125 000 фунтов стерлингов, чтобы положить конец любым слухам о летнем переходе.

Уточняется, что «Арсенал» готов обсудить новый контракт в тот момент, когда текущий сезон закончится.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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По новому контракту зарплата Сака увеличится в четыре раза 1
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