По новому контракту зарплата Сака увеличится в четыре раза

«Арсенал» планирует продлить соглашение с полузащитником Букайо Сака, увеличив зарплату футболиста в четыре раза, сообщает The Sun.

20-летняя звезда сборной Англии в настоящее время получает базовую заработную плату всего в 30 000 фунтов стерлингов в неделю, что делает его одним из самых низкооплачиваемых игроков на «Эмирейтс».

Клуб готовится предложить ему новый еженедельный контракт на сумму около 125 000 фунтов стерлингов, чтобы положить конец любым слухам о летнем переходе.

Уточняется, что «Арсенал» готов обсудить новый контракт в тот момент, когда текущий сезон закончится.