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«Манчестер Юнайтед» считает, что Почеттино не виноват в проблемах «ПСЖ»

22 Марта 2022 • 09:04 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что Маурисио Почеттино не виноват в неудачной игре «ПСЖ».

По информации Sky Sports, «красные дьяволы» рассматривают Почеттино как тренера, который сумел вывести лондонский «Тоттенхэм» на новый уровень. Для манкунианцев работа аргентинца в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» является более важным показателем, чем неудачи в «ПСЖ». Боссы «Юнайтед» считают, что Маурисио точно не виноват в проблемах парижского клуба.

Напомним, что Почеттино является одним из фаворитов на пост нового главного тренера манчестерской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маурисио Почеттино
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