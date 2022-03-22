«Манчестер Юнайтед» считает, что Почеттино не виноват в проблемах «ПСЖ»

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что Маурисио Почеттино не виноват в неудачной игре «ПСЖ».

По информации Sky Sports, «красные дьяволы» рассматривают Почеттино как тренера, который сумел вывести лондонский «Тоттенхэм» на новый уровень. Для манкунианцев работа аргентинца в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» является более важным показателем, чем неудачи в «ПСЖ». Боссы «Юнайтед» считают, что Маурисио точно не виноват в проблемах парижского клуба.

Напомним, что Почеттино является одним из фаворитов на пост нового главного тренера манчестерской команды.