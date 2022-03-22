Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи пригласить Тухеля на пост главного тренера

22 Марта 2022 • 08:45 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение отказаться от идеи пригласить наставника «Челси» Томаса Тухеля на пост главного тренера.

По информации Sky Sports, боссы манчестерской команды хотят максимально дистанцироваться от всех слухов по поводу возможного приглашения немецкого специалиста на пост нового главного тренера «красных дьяволов». Тухель же до этого сообщал о том, что пока не намерен покидать «Челси».

Напомним, что английская пресса активно сватает в манчестерский клуб Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрика тен Хага из «Аякса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
11:56 · Англия. Премьер-лига
Дайер: Это мой лучший сезон в «Тоттенхэме»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Рубен Невеш исключен из состава сборной Португалии из-за травмы
11:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет, чтобы Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Ндиди может пропустить остаток сезона из-за травмы
11:30 · Англия. Премьер-лига
Шевченко — об Абрамовиче: «Не думаю, что мы будем поддерживать отношения в дальнейшем»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Как футбольная аналитика и компьютерное моделирование помогает искать футболистов – пример Луиса Диаса
11:00 · Англия. Премьер-лига
Невилл раскритиковал Рангника за посещение крикета после вылета «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов
10:59 · Англия. Премьер-лига
Конте назван лучшим тренером в Италии
10:36 · Англия. Премьер-лига
Британский консорциум включился в борьбу за «Челси»
10:21 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт вызвал в сборную вратаря из Чемпионшипа
10:04 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Ливерпуля» могут не попасть на полуфинал Кубка Англии в Лондон из-за отмены поездов
09:56 · Англия. Премьер-лига
Правительство Великобритании осудило действия владельца «Манчестер Сити»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон – бразильским СМИ: Я в сборной не за красивые глазки
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит предложение по Артуру Мело
09:10 · Англия. Премьер-лига
По новому контракту зарплата Сака увеличится в четыре раза 1
Все новости
Рекомендуем