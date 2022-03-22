«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи пригласить Тухеля на пост главного тренера

Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение отказаться от идеи пригласить наставника «Челси» Томаса Тухеля на пост главного тренера.

По информации Sky Sports, боссы манчестерской команды хотят максимально дистанцироваться от всех слухов по поводу возможного приглашения немецкого специалиста на пост нового главного тренера «красных дьяволов». Тухель же до этого сообщал о том, что пока не намерен покидать «Челси».

Напомним, что английская пресса активно сватает в манчестерский клуб Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Эрика тен Хага из «Аякса».