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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник«Удинезе» может перейти в «Вест Хэм»

22 Марта 2022 • 08:31 Комментировать

Атакующий испанский полузащитник «Удинезе» Херард Деулофеу попал в сферу интересов лондонского «Вест Хэма».

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира, в услугах 28-летнего испанского футболиста очень заинтересованы представители лондонского «Вест Хэма». Скауты английской команды следили за игрой Деулофеу в последнем матче итальянского чемпионата с «Наполи», в котором испанец отметился забитым мячом. В АПЛ Херард уже выступал за «Уотфорд» и «Эвертон».

Напомним, что в этом сезоне в итальянской лиге Деулофеу провёл 25 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Вест Хэм Херард Делофеу
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