Полузащитник«Удинезе» может перейти в «Вест Хэм»

Атакующий испанский полузащитник «Удинезе» Херард Деулофеу попал в сферу интересов лондонского «Вест Хэма».

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира, в услугах 28-летнего испанского футболиста очень заинтересованы представители лондонского «Вест Хэма». Скауты английской команды следили за игрой Деулофеу в последнем матче итальянского чемпионата с «Наполи», в котором испанец отметился забитым мячом. В АПЛ Херард уже выступал за «Уотфорд» и «Эвертон».

Напомним, что в этом сезоне в итальянской лиге Деулофеу провёл 25 матчей, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.