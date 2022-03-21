Стали известны четыре кандидатуры на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Стали известны четыре кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Боссы «красных дьяволов» по информации Sky Sports не рассматривают вариант с возможным приглашением в клуб нынешнего наставника «Челси» Томаса Тухеля.

В клубе рассматривают четырех потенциальных специалистов для «МЮ». В этом списке главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, Эрик тен Хааг из «Аякса», Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги, который возглавляет «Севилью».

По информации источника, ни с одним из специалистов руководство «МЮ» договориться до конца месяца не получится.