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Стали известны четыре кандидатуры на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

21 Марта 2022 • 23:19 Комментировать

Стали известны четыре кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Боссы «красных дьяволов» по информации Sky Sports не рассматривают вариант с возможным приглашением в клуб нынешнего наставника «Челси» Томаса Тухеля.

В клубе рассматривают четырех потенциальных специалистов для «МЮ». В этом списке главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, Эрик тен Хааг из «Аякса», Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги, который возглавляет «Севилью».

По информации источника, ни с одним из специалистов руководство «МЮ» договориться до конца месяца не получится.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Луис Энрике Хулен Лопетеги Эрик тен Хаг
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