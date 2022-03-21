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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака: «Мы заслуживали большего в матче с «Ливерпулем»

21 Марта 2022 • 22:15 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака остался доволен победой над «Астон Виллой» (1:0).

«Мы бились до конца и сделали всё, чтобы одержать победу. Я думаю, что это нечто особенное, потому что в прошлом сезоне у нас не было качеств, позволяющих выигрывать такие матчи.

Мы все были разочарованы после поражения от «Ливерпуля», потому что отдали все силы, играли хорошо и понимали, что заслуживали большего. Но из-за этого поражения победа над «Астон Виллой» стала ещё слаще», - цитирует Сака Sky Sports.

«Арсенал» расположился на четвертой строчке в английской Премьер-лиге, но сыграл на один матч меньше своих конкурентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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